Jop van der Avert Tak Sabar Rasakan Atmosfer GBT, PSIM Incar Tiga Poin atas Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bek PSIM Yogyakarta Jop van der Avert sudah siap menjalani laga tandang perdana BRI Super League 2026/27 melawan Persebaya Surabaya.

Pemain asal Belanda dengan postur 186 sentimeter itu antusias menghadapi pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Laga tersebut bakal menjadi pengalaman pertama Van der Avert tampil di GBT.

Musim lalu, dia belum bergabung dengan PSIM sehingga tidak merasakan langsung atmosfer stadion yang menjadi markas Persebaya tersebut.

Van der Avert mengaku sudah mendapat cerita dari sejumlah rekan setim mengenai atmosfer GBT.

“Jadi, saat kami melakukan perjalanan ke sini, saya bertanya kepada beberapa rekan dari tahun lalu ketika mereka bermain pada laga pembuka liga di stadion ini. Mereka bercerita kepada saya tentang stadion bagus serta atmosfer luar biasa. Jadi saya rasa ini akan menjadi pertandingan sangat menarik bagi kami, dan semoga kami bisa meraih tiga poin,” ucap Jop van der Avert dikutip dari laman ileague.id, Minggu (13/9).

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Van der Avert bergabung dengan PSIM sejak putaran kedua BRI Super League 2025/26.

Sejak pekan ke-21, dia selalu menjadi pilihan utama di lini belakang Laskar Mataram dan tidak tergantikan. Dia tercatat selalu bermain selama 90 menit.