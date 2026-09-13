Dua Laga Tanpa Kemenangan, Milos Joksic Ungkap Masalah Garudayaksa FC

jatim.jpnn.com, BOGOR - Garudayaksa FC masih mencari bentuk permainan terbaik setelah gagal meraih kemenangan dalam dua laga awal BRI Super League 2026/27.

Tim promosi tersebut baru mengoleksi satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Java United FC pada laga pembuka.

Garudayaksa kemudian menelan kekalahan 0-2 saat menjamu Persik Kediri di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic mengakui timnya masih membutuhkan waktu untuk menemukan permainan terbaik.

Menurutnya, proses adaptasi menjadi tantangan karena Garudayaksa melakukan perombakan skuad secara besar-besaran.

"Kami membangun tim yang benar-benar baru dan saat ini belum memiliki skuad yang lengkap. Saya sudah tahu sejak awal bahwa musim bagi kami mungkin baru benar-benar dimulai pada Oktober, terutama terkait kesiapan para pemain asing," ujar Joksic dikutip dari laman ileague.id, Minggu (13/9).

Saat ini Garudayaksa FC diperkuat delapan pemain asing, yakni Dominik Holec (Slovakia), Najeeb Yakubu (Niger), Filip Stamenkovic (Serbia), Paulo Ricardo (Brasil), Ryo Matsumura (Jepang), Carlo Armiento (Australia), Brian Rubio (Meksiko), serta Aleksandar Busnic yang baru bergabung.

Joksic menyebut kedatangan pemain secara bertahap membuat proses integrasi ke dalam sistem permainan membutuhkan waktu.