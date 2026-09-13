PSIM Punya Kenangan Manis di GBT, Ingin Ulangi Kemenangan atas Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSIM Yogyakarta membidik hasil maksimal saat menjalani laga tandang perdana BRI Super League 2026/27 melawan Persebaya Surabaya.

Pertandingan pekan kedua tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) pukul 19.00 WIB.

PSIM datang dengan modal hasil imbang 1-1 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Sultan Agung, Bantul, pada pekan pertama. Hasil tersebut membuat Laskar Mataram bertekad tidak kembali kehilangan poin.

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Pelatih PSIM Yogyakarta Jean-Paul van Gastel menyambut antusias pertandingan di markas Persebaya.

Menurut pelatih asal Belanda itu, laga di Surabaya menjadi awal yang bagus untuk perjalanan tandang PSIM musim ini.

"Ini adalah pertandingan bagus untuk mengawali kembali laga tandang pertama kami di Surabaya, sama seperti musim lalu," ucap Van Gastel, Sabtu (12/9).

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Van Gastel memastikan persiapan tim berjalan baik setelah menjalani latihan intensif. Atmosfer Stadion GBT yang diprediksi dipenuhi suporter juga menjadi motivasi tersendiri bagi PSIM.

"Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar, saya sangat antusias berada di sini, persiapan kami sejauh ini juga cukup baik," tuturnya.