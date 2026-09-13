PSIM Pernah Menang di GBT, Persebaya Bertekad Balas Kekalahan
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya punya alasan kuat untuk tidak kembali kecolongan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.
Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.
Persebaya masih mengingat kekalahan 0-1 dari PSIM pada musim lalu. Saat itu, gol Ezequiel Vidal pada menit-menit akhir membuat Bajul Ijo harus kehilangan poin di kandang sendiri.
Kini, kedua tim kembali bertemu dengan misi berbeda.
Persebaya mengincar kemenangan perdana setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka pekan lalu.
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya selalu menargetkan kemenangan dalam setiap pertandingan.
"Kami tidak pernah bersiap untuk kalah atau bermain imbang, kami selalu bersiap untuk menang. Jadi, harapan kami selalu untuk memenangkan pertandingan," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Minggu (13/9).
Pelatih asal Portugal itu juga enggan membuat prediksi mengenai jumlah kemenangan maupun kekalahan yang akan diraih Persebaya sepanjang musim.
Persebaya menjamu PSIM Yogyakarta di GBT pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Bernardo Tavares membidik kemenangan.
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