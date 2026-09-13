PSIM Pernah Menang di GBT, Persebaya Bertekad Balas Kekalahan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya punya alasan kuat untuk tidak kembali kecolongan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Persebaya masih mengingat kekalahan 0-1 dari PSIM pada musim lalu. Saat itu, gol Ezequiel Vidal pada menit-menit akhir membuat Bajul Ijo harus kehilangan poin di kandang sendiri.

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Kini, kedua tim kembali bertemu dengan misi berbeda.

Persebaya mengincar kemenangan perdana setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka pekan lalu.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya selalu menargetkan kemenangan dalam setiap pertandingan.

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"Kami tidak pernah bersiap untuk kalah atau bermain imbang, kami selalu bersiap untuk menang. Jadi, harapan kami selalu untuk memenangkan pertandingan," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Minggu (13/9).

Pelatih asal Portugal itu juga enggan membuat prediksi mengenai jumlah kemenangan maupun kekalahan yang akan diraih Persebaya sepanjang musim.