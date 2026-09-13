Madura United Makin Percaya Diri, Jose Gomes Beber Strategi Tekuk PSS
jatim.jpnn.com, SLEMAN - Madura United FC melanjutkan tren positif pada awal BRI Super League 2026/27.
Laskar Sape Kerrab kembali memetik tiga poin setelah mengalahkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.
Kemenangan tersebut menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Madura United.
Sebelumnya, tim besutan Jose Gomes itu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada laga perdana di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (6/9).
Menghadapi PSS, Madura United sempat kesulitan pada babak pertama.
Namun, situasi berubah setelah turun minum. Laskar Sape Kerrab mampu mencetak tiga gol melalui Dimitar Mitkov dan Juan Santacruz.
Mitkov menjadi bintang dengan torehan brace. Striker asal Bulgaria itu mencetak gol pada menit ke-46 dan 66.
Sementara itu, Juan Santacruz menambah keunggulan Madura United ketika babak kedua baru berjalan dua menit.
Madura United menang 3-1 atas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Jose Gomes mengungkap kunci kemenangan timnya.
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