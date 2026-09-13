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Madura United Makin Percaya Diri, Jose Gomes Beber Strategi Tekuk PSS

Minggu, 13 September 2026 – 16:40 WIB
Madura United Makin Percaya Diri, Jose Gomes Beber Strategi Tekuk PSS - JPNN.com Jatim
Madura United menang 3-1 atas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Jose Gomes mengungkap kunci kemenangan timnya. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SLEMAN - Madura United FC melanjutkan tren positif pada awal BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab kembali memetik tiga poin setelah mengalahkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Kemenangan tersebut menjadi hasil positif kedua secara beruntun bagi Madura United.

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Sebelumnya, tim besutan Jose Gomes itu mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 pada laga perdana di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Minggu (6/9).

Menghadapi PSS, Madura United sempat kesulitan pada babak pertama.

Namun, situasi berubah setelah turun minum. Laskar Sape Kerrab mampu mencetak tiga gol melalui Dimitar Mitkov dan Juan Santacruz.

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Mitkov menjadi bintang dengan torehan brace. Striker asal Bulgaria itu mencetak gol pada menit ke-46 dan 66.

Sementara itu, Juan Santacruz menambah keunggulan Madura United ketika babak kedua baru berjalan dua menit.

Madura United menang 3-1 atas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Jose Gomes mengungkap kunci kemenangan timnya.
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TAGS   madura united Jose Gomes PSS Sleman pss sleman vs madura united BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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