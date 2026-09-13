2 Laga, 4 Gol! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Madura United

jatim.jpnn.com, SLEMAN - Striker asing Madura United FC Dimitar Mitkov kembali menunjukkan ketajamannya pada awal BRI Super League 2026/27.

Penyerang asal Bulgaria itu mencetak brace saat membawa Laskar Sape Kerrab mengalahkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9).

Dua gol Mitkov masing-masing tercipta pada menit ke-46 dan 66.

Gol pertamanya menjadi sorotan karena lahir lewat aksi spektakuler dari garis tengah lapangan. Tembakan tersebut mengejutkan barisan pertahanan PSS dan membuat kiper Ega Rizky harus memungut bola dari gawangnya.

Tambahan dua gol itu kembali menempatkan Mitkov sebagai salah satu aktor penting di balik kemenangan Madura United.

Ketajaman Mitkov sekaligus memperpanjang tren positifnya pada awal musim.

Pada pertandingan perdana melawan Persijap Jepara, Minggu (6/9), dia juga mencetak dua gol.

Artinya, Mitkov telah mengoleksi empat gol dari dua pertandingan. Catatan tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sementara BRI Super League 2026/27.