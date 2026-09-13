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JPNN.com Jatim Olahraga 2 Laga, 4 Gol! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Madura United

2 Laga, 4 Gol! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Madura United

Minggu, 13 September 2026 – 16:10 WIB
2 Laga, 4 Gol! Dimitar Mitkov Jadi Mesin Gol Madura United - JPNN.com Jatim
Dimitar Mitkov kembali mencetak brace saat Madura United menang 3-1 atas PSS Sleman. Striker Bulgaria itu sudah mengoleksi empat gol dari dua laga. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SLEMAN - Striker asing Madura United FC Dimitar Mitkov kembali menunjukkan ketajamannya pada awal BRI Super League 2026/27.

Penyerang asal Bulgaria itu mencetak brace saat membawa Laskar Sape Kerrab mengalahkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 3-1 di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9).

Dua gol Mitkov masing-masing tercipta pada menit ke-46 dan 66.

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Gol pertamanya menjadi sorotan karena lahir lewat aksi spektakuler dari garis tengah lapangan. Tembakan tersebut mengejutkan barisan pertahanan PSS dan membuat kiper Ega Rizky harus memungut bola dari gawangnya.

Tambahan dua gol itu kembali menempatkan Mitkov sebagai salah satu aktor penting di balik kemenangan Madura United.

Ketajaman Mitkov sekaligus memperpanjang tren positifnya pada awal musim.

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Pada pertandingan perdana melawan Persijap Jepara, Minggu (6/9), dia juga mencetak dua gol.

Artinya, Mitkov telah mengoleksi empat gol dari dua pertandingan. Catatan tersebut membuatnya menjadi pencetak gol terbanyak sementara BRI Super League 2026/27.

Dimitar Mitkov kembali mencetak brace saat Madura United menang 3-1 atas PSS Sleman. Striker Bulgaria itu sudah mengoleksi empat gol dari dua laga.
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TAGS   Dimitar Mitkov madura united BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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