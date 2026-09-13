Dua Laga, Dua Kekalahan, PSS Sleman Tumbang 1-3 dari Madura United

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman kembali menelan kekalahan pada BRI Super League 2026/27. Bermain di kandang sendiri, PSS takluk 1-3 dari Madura United FC di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9).

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena PSS tampil di hadapan lebih dari 14 ribu suporter. PSS bahkan harus tertinggal tiga gol lebih dahulu.

Dimitar Mitkov mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-45 dan 67. Satu gol lainnya disumbangkan Danilo Santacruz pada menit ke-46.

Baca Juga: Christophe Nduwarugira Ingin PSS Sleman Tampil Beda saat Lawan Madura United

PSS baru mampu memperkecil ketertinggalan melalui striker Matheus Fornazari pada menit ke-84.

Hasil ini membuat PSS mengawali kompetisi dengan dua kekalahan beruntun.

Pada laga pembuka, tim berjuluk Super Elang Jawa itu juga kalah 1-2 saat bertandang ke markas Bali United FC.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui timnya melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Madura United mampu mencetak tiga gol.

"Kami terlalu mudah kebobolan gol lagi. Itu adalah sesuatu yang harus kami perbaiki," kata Pieter Huistra dikutip dari laman ileague.id, Minggu (13/9).