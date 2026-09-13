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Enam Minggu Persiapan, Deltras FC Bidik Kemenangan atas PSBS Biak

Minggu, 13 September 2026 – 12:37 WIB
Enam Minggu Persiapan, Deltras FC Bidik Kemenangan atas PSBS Biak - JPNN.com Jatim
Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu (tengah) menjelaskan skuad Deltras FC siap menghadapi laga perdana kompetisi Championship musim 2026/2027 melawan PSBS Biak di Stadion Sriwedari Solo, dalam konferensi pers di Solo (12/9/2026). (ANTARA/HO-Deltras FC)

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC menyatakan siap tempur menghadapi laga perdana Championship 2026/2027. The Lobster akan menghadapi PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/9).

Pelatih Deltras FC Leonard Tupamahu mengatakan timnya telah menjalani persiapan sekitar enam minggu. Persiapan tersebut mencakup aspek fisik, teknik, taktik, hingga mental pemain.

"Kami sudah punya waktu cukup untuk melakukan persiapan, kurang lebih enam minggu, sehingga kondisi fisik pemain saat ini prima dan siap untuk bertanding," kata Leonard dalam keterangan yang diterima di Sidoarjo, Sabtu.

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Menurut Leonard, seluruh pemain yang dibawa untuk menghadapi laga pembuka dalam kondisi siap bertanding.

Namun, terdapat satu hingga dua pemain yang masih terkendala persoalan administrasi. Leonard menegaskan Deltras FC tidak akan memandang sebelah mata PSBS Biak.

PSBS merupakan tim yang sebelumnya berlaga di kasta tertinggi atau Super League sebelum mengalami degradasi.

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Karena itu, Leonard meminta para pemain The Lobster tetap fokus dan waspada sepanjang pertandingan. Dia ingin anak asuhnya tampil maksimal dalam setiap momen agar mampu mengamankan hasil positif pada laga perdana.

Persiapan mental juga menjadi perhatian Deltras FC. Tim pelatih memberikan pendampingan psikologi untuk membantu pemain menghadapi tekanan kompetisi.

Deltras FC siap menghadapi PSBS Biak pada laga perdana Championship 2026/2027 setelah menjalani persiapan selama enam minggu.
Sumber Antara
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TAGS   Deltras FC deltras fc vs psbs biak pegadaian championship liga 2 PSBS Biak

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