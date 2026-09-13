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10.600 Tiket Persela Vs Persis Solo Ludes H-3, Stadion Surajaya Bakal Penuh

Minggu, 13 September 2026 – 11:06 WIB
10.600 Tiket Persela Vs Persis Solo Ludes H-3, Stadion Surajaya Bakal Penuh - JPNN.com Jatim
Foto Arsip : Suporter Persela Lamongan memberikan dukungan saat laga hiburan di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Kehadiran ribuan suporter menandai kembalinya atmosfer sepak bola Lamongan setelah berakhirnya sanksi larangan penonton selama satu musim. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Antusiasme suporter menyambut laga perdana Persela Lamongan di Pegadaian Championship 2026/2027 sangat tinggi.

Sebanyak 10.600 tiket pertandingan Persela melawan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan, Minggu (13/9) pukul 15.30 WIB, telah ludes terjual.

Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan Mahfud Syafii mengatakan tiket pertandingan untuk suporter kedua tim sudah habis sejak tiga hari sebelum laga.

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"Animo kedua suporter begitu tinggi pada laga perdana. Kami mencatat sebanyak 10.600 tiket pertandingan telah habis terjual atau sold out sejak H-3 sebelum pertandingan," kata Mahfud di Lamongan, Sabtu (12/9).

Stadion Surajaya yang telah dibangun ulang memiliki kapasitas 11.214 kursi.

Rinciannya, 10.612 kursi tribun reguler, 454 VIP, 114 VVIP, dan 34 kursi untuk penyandang disabilitas.

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Mahfud menjelaskan panitia juga telah mengalokasikan tiket bagi suporter Persis Solo sesuai regulasi, yakni sekitar 5-10 persen dari kapasitas stadion.

Untuk mengantisipasi suporter Persis Solo yang datang tanpa mengantongi tiket, panitia menyiapkan layar lebar di area timur stadion, tepatnya di kawasan Timbangan Lama.

Sebanyak 10.600 tiket laga Persela Lamongan vs Persis Solo ludes terjual sejak H-3. Panitia siapkan layar lebar untuk suporter tanpa tiket.
Sumber Antara
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TAGS   Persela persis solo persela vs persis solo stadion surajaya lamongan tiket persela vs persis

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