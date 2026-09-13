10.600 Tiket Persela Vs Persis Solo Ludes H-3, Stadion Surajaya Bakal Penuh

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Antusiasme suporter menyambut laga perdana Persela Lamongan di Pegadaian Championship 2026/2027 sangat tinggi.

Sebanyak 10.600 tiket pertandingan Persela melawan Persis Solo di Stadion Surajaya Lamongan, Minggu (13/9) pukul 15.30 WIB, telah ludes terjual.

Ketua Panitia Pelaksana Persela Lamongan Mahfud Syafii mengatakan tiket pertandingan untuk suporter kedua tim sudah habis sejak tiga hari sebelum laga.

"Animo kedua suporter begitu tinggi pada laga perdana. Kami mencatat sebanyak 10.600 tiket pertandingan telah habis terjual atau sold out sejak H-3 sebelum pertandingan," kata Mahfud di Lamongan, Sabtu (12/9).

Stadion Surajaya yang telah dibangun ulang memiliki kapasitas 11.214 kursi.

Rinciannya, 10.612 kursi tribun reguler, 454 VIP, 114 VVIP, dan 34 kursi untuk penyandang disabilitas.

Mahfud menjelaskan panitia juga telah mengalokasikan tiket bagi suporter Persis Solo sesuai regulasi, yakni sekitar 5-10 persen dari kapasitas stadion.

Untuk mengantisipasi suporter Persis Solo yang datang tanpa mengantongi tiket, panitia menyiapkan layar lebar di area timur stadion, tepatnya di kawasan Timbangan Lama.