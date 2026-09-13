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Defisit Satu Poin, Persela Lamongan Wajib Maksimal saat Jamu Persis Solo

Minggu, 13 September 2026 – 10:05 WIB
Defisit Satu Poin, Persela Lamongan Wajib Maksimal saat Jamu Persis Solo - JPNN.com Jatim
Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti saat memberikan keterangan soal kesiapan timnya kepada sejumlah pewarta saat Jumpa Pers sebelum pertandingan perdana Pegadaian Cahmpionship 2026/2027 di Stadion Surajaya Lamongan, Jawa Timur, Sabtu (12/9/2026). Laga perdana antara tuan rumah Persela Lamongan melawan Persis Solo tersebut diprediksi bakal berjalan sengit. (ANTARA/HO-Tim Persela Lamongan)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan dituntut tampil maksimal saat menjamu Persis Solo pada laga kandang perdana Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Minggu (13/9).

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan timnya harus memanfaatkan setiap pertandingan kandang untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.

Misi tersebut sekaligus untuk menutup defisit satu poin yang harus diterima Persela akibat sanksi lisensi klub.

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“Kami harus mendulang poin sebanyak mungkin di pertandingan home. Kemudian di pertandingan away bagaimana fokus tidak kehilangan poin juga,” kata Bima saat konferensi pers prapertandingan di Stadion Surajaya, Sabtu (12/9).

Menurut Bima, Persela harus menjadikan laga kandang sebagai kesempatan meraih poin maksimal. Sementara itu, saat bermain di kandang lawan, target minimal adalah membawa pulang satu poin.

Laga perdana di Stadion Surajaya musim ini juga menjadi motivasi tambahan bagi tim pelatih dan pemain untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif.

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Bima mengaku sudah menganalisis permainan Persis Solo. Dia meminta para pemain tetap fokus dan mengeluarkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan.

“Kami telah menganalisis permainan Persis Solo dan saya minta pemain tetap fokus dan bermain semaksimal mungkin. Apalagi, animo suporter begitu tinggi, jadi kami ingin mereka juga bergembira,” ujarnya.

Persela Lamongan membidik poin maksimal saat menjamu Persis Solo di Stadion Surajaya. Bima Sakti ingin menutup defisit satu poin akibat sanksi lisensi klub.
Sumber Antara
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TAGS   Persela Lamongan Bima Sakti pegadaian championship liga 2 stadion surajaya lamongan persela vs persis solo

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