Defisit Satu Poin, Persela Lamongan Wajib Maksimal saat Jamu Persis Solo

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan dituntut tampil maksimal saat menjamu Persis Solo pada laga kandang perdana Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Surajaya, Minggu (13/9).

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan timnya harus memanfaatkan setiap pertandingan kandang untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya.

Misi tersebut sekaligus untuk menutup defisit satu poin yang harus diterima Persela akibat sanksi lisensi klub.

“Kami harus mendulang poin sebanyak mungkin di pertandingan home. Kemudian di pertandingan away bagaimana fokus tidak kehilangan poin juga,” kata Bima saat konferensi pers prapertandingan di Stadion Surajaya, Sabtu (12/9).

Menurut Bima, Persela harus menjadikan laga kandang sebagai kesempatan meraih poin maksimal. Sementara itu, saat bermain di kandang lawan, target minimal adalah membawa pulang satu poin.

Laga perdana di Stadion Surajaya musim ini juga menjadi motivasi tambahan bagi tim pelatih dan pemain untuk mengawali kompetisi dengan hasil positif.

Bima mengaku sudah menganalisis permainan Persis Solo. Dia meminta para pemain tetap fokus dan mengeluarkan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan.

“Kami telah menganalisis permainan Persis Solo dan saya minta pemain tetap fokus dan bermain semaksimal mungkin. Apalagi, animo suporter begitu tinggi, jadi kami ingin mereka juga bergembira,” ujarnya.