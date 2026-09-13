Jean Paul van Gastel Tak Sabar Rasakan Atmosfer GBT saat PSIM Lawan Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih PSIM Jogja Jean-Paul van Gastel antusias menghadapi atmosfer Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat menantang Persebaya Surabaya pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027, Minggu (13/9) malam.

Pelatih asal Belanda itu mengaku sudah menantikan kesempatan memimpin Laskar Mataram tampil di hadapan ribuan suporter Persebaya.

“Saya sangat menantikan untuk bermain di stadion seperti ini dengan banyak penggemar, saya sangat antusias berada di sini, persiapan kami sejauh ini juga cukup baik,” kata Jean-Paul saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Sabtu (12/9)

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Menurut dia, laga tandang ke Surabaya menjadi pertandingan yang bagus untuk mengawali kembali perjalanan PSIM pada musim ini.

Terlebih, PSIM juga memiliki pengalaman menjalani pertandingan tandang pada musim sebelumnya.

Jean-Paul memastikan persiapan timnya berjalan baik setelah menjalani latihan intensif menjelang pertandingan melawan Persebaya.

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PSIM bahkan membawa hampir seluruh pemain ke Surabaya. Hanya Athaullah Daib yang tidak masuk dalam rombongan.

Antusiasme menghadapi atmosfer GBT juga dirasakan bek PSIM Jop van der Avert.