Bernardo Tavares Bidik Tiga Poin, Bonek-Bonita Diminta Beri Energi Ekstra

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta pada pekan kedua BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan timnya tidak datang dengan target selain meraih tiga poin.

“Kami tidak pernah mempersiapkan pertandingan untuk kalah atau seri, kami selalu mempersiapkan pertandingan untuk menang,” kata Bernardo saat konferensi pers prapertandingan di Stadion GBT, Sabtu (12/9).

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Menurut pelatih asal Portugal itu, target kemenangan membuat para pemain harus bekerja lebih keras.

Mereka juga dituntut memiliki keinginan lebih besar untuk meraih tiga poin dibandingkan tim lawan.

Untuk mewujudkan target tersebut, Bernardo meminta dukungan penuh Bonek dan Bonita di Stadion GBT.

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Menurut dia, kehadiran suporter sejak menit pertama hingga akhir pertandingan bisa memberikan energi tambahan bagi para pemain.

“Sangat penting agar dari menit pertama hingga akhir, para pemain memberikan segalanya dan kehadiran Bonek dan Bonita akan memberi energi ekstra bagi tim,” ujarnya.