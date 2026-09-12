Kendal Tornado FC Menang di Kandang De Red FC, Stefan Keltjes Bicara Keberanian

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keltjes mengungkap kunci kemenangan 1-0 atas De Red FC pada laga pertama Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu sore, Kendal Tornado FC mampu membawa pulang tiga poin melalui gol Ibnu Hajar pada menit ke-81.

Stefan menyebut keberanian, kepercayaan diri, dan kerja keras menjadi modal penting timnya untuk mengamankan kemenangan.

“Kami tanamkan ke anak-anak, mau main di mana pun dan dengan situasi apa pun harus punya karakter berani dan kepercayaan diri yang baik,” kata Stefan saat konferensi pers setelah pertandingan.

Karakter tersebut, menurut dia, juga terlihat ketika para pemain mampu menjalankan rencana permainan yang telah disiapkan untuk meredam De Red FC.

Stefan sudah memprediksi tim asuhan Aji Santoso akan mengandalkan permainan umpan pendek dan kombinasi.

“Kami sudah memprediksi bahwa style of play Coach Aji suka memainkan bola pendek kombinasi,” ujarnya.

Dari sisi komposisi pemain, Kendal Tornado FC menurunkan dua pemain regulasi pada babak pertama, yakni Osman dari Borneo FC dan Rangga yang menjalani debut.