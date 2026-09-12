Aji Santoso Ungkap 3 Faktor De Red FC Kalah dari Kendal Tornado FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih De Red FC Aji Santoso mengungkap tiga faktor yang membuat timnya kalah 0-1 dari Kendal Tornado FC pada laga pertama Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Sabtu sore.

Aji menyebut kegagalan memaksimalkan peluang menjadi faktor pertama yang membuat De Red FC gagal meraih hasil positif.

“Babak pertama ada tiga peluang yang seharusnya gol, tetapi tidak bisa kami konversi menjadi gol, ini faktor pertamanya,” kata Aji saat konferensi pers setelah pertandingan.

Faktor kedua terjadi ketika De Red FC sempat bermain dengan 10 pemain.

Hattam Pratama meninggalkan lapangan sehingga De Red FC membutuhkan waktu sekitar satu menit untuk kembali bermain dengan jumlah pemain lengkap.

Kondisi tersebut langsung dimanfaatkan Kendal Tornado FC untuk membangun serangan dari sisi kanan.

Kendal Tornado FC kemudian mencetak gol kemenangan melalui ruang yang ditinggalkan Hattam.