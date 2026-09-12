De Red FC Tumbang di Kandang, Kendal Tornado FC Menang 1-0

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kendal Tornado FC mencuri kemenangan 1-0 di markas De Red FC pada laga pekan pertama Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027.

Bermain di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu sore, Kendal Tornado FC memastikan tiga poin lewat gol Ibnu Hajar pada menit ke-81.

Pertandingan berlangsung cukup ketat sejak awal. De Red FC selaku tuan rumah langsung mengambil inisiatif serangan.

Peluang pertama didapat De Red FC pada menit keenam melalui Giofani. Namun, tendangannya masih mampu diamankan kiper Kendal Tornado FC Try Hamdani.

Genta Alparedo kemudian mencoba peruntungan melalui tendangan dari luar kotak penalti pada menit ke-16. Bola masih melebar tipis di atas mistar.

Kendal Tornado FC bukan tanpa peluang. Pada menit ke-25, Agung Pras melepaskan sepakan yang kembali melebar tipis dari gawang De Red FC yang dikawal Panggih Prio.

Memasuki menit ke-30, tim asuhan Stefan Keltjes mulai mampu keluar dari tekanan.

Kendal Tornado FC meningkatkan intensitas serangan dan mencoba menekan pertahanan tuan rumah.