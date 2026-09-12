Kalah 0-2 dari Persik, Muhammad Sihran Janji Garudayaksa FC Berbenah

jatim.jpnn.com, BOGOR - Pemain Garudayaksa FC Muhammad Sihran menyampaikan permohonan maaf kepada para suporter setelah timnya kalah 0-2 dari Persik Kediri pada laga kandang perdana BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Dua gol Persik Kediri diborong striker Jose Enrique. Hasil itu membuat Macan Putih sukses membawa pulang tiga poin dari markas Garudayaksa FC.

Sihran mengaku kecewa dengan hasil yang diraih Garudayaksa FC dalam laga home pertama musim ini.

Pemain yang berposisi sebagai penyerang sayap itu menyadari penampilan tim belum maksimal sehingga gagal memberikan hasil positif kepada pendukung yang hadir di stadion.

"Kami dari tim Garudayaksa ingin menyampaikan maaf pada pendukung karena hasil yang kurang baik hari ini di pertandingan home pertama," ujar Sihran seusai pertandingan.

Menurut Sihran, kekalahan tersebut harus menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemain Garudayaksa FC.

Dia memastikan tim bakal berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangan sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.