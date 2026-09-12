Persik Menang 2-0, Husna Al Malik Catat Clean Sheet dengan 5 Penyelamatan

jatim.jpnn.com, BOGOR - Persik Kediri menggulung Garudayaksa FC dengan skor 2-0 pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Kemenangan Macan Putih tidak lepas dari penampilan apik penjaga gawang Husna Al Malik.

Kiper berusia 23 tahun itu tampil solid di bawah mistar. Husna mencatat clean sheet sekaligus melakukan lima penyelamatan untuk menjaga gawang Persik tetap tidak kebobolan.

Penampilan tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi Husna dalam mengawal gawang Persik pada musim ini.

"Alhamdulillah untuk hasil pertandingan ini. Tim kami bermain bagus, Garudayaksa FC juga bermain bagus, tetapi kami berhasil mencuri kemenangan. Ini bisa menjadi acuan untuk pertandingan ke depannya agar lebih baik lagi," ujar Husna Al Malik.

Pemain kelahiran Pati, Jawa Tengah, 13 Juni 2003, itu tidak lantas mengklaim kemenangan tersebut sebagai hasil kerja individunya.

Husna justru memberikan apresiasi kepada seluruh rekan setim, khususnya para pemain belakang yang dinilai memiliki peran besar dalam menjaga gawang Persik.

"Kami sebuah tim. Jadi, kemenangan ini hasil kerja keras bersama. Semua melakukan tugas mereka dengan baik. Sebagai kiper, saya harus berusaha bagaimana gawang tak kemasukan gol," kata Husna.