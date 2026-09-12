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Persik Kediri Menang 2-0, Marcos Reina Ungkap Kunci Dominasi Lini Tengah

Sabtu, 12 September 2026 – 13:08 WIB
Persik Kediri Menang 2-0, Marcos Reina Ungkap Kunci Dominasi Lini Tengah - JPNN.com Jatim
Persik Kediri bangkit setelah kalah dari Dewa United dengan menumbangkan Garudayaksa FC 2-0. Jose Enrique memborong dua gol. Foto: Dok. ileague. id

jatim.jpnn.com, BOGOR - Persik Kediri akhirnya bangkit pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Macan Putih menggasak Garudayaksa FC dengan skor 2-0 di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Dua gol kemenangan Persik diborong Jose Enrique. Masing-masing dicetak pada menit ke-11 dan 76.

Kemenangan tersebut menjadi penebus kekecewaan Persik setelah kalah 0-1 dari Dewa United pada laga pembuka di Stadion Brawijaya, Kediri.

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Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai kemenangan itu sangat penting untuk menjaga kepercayaan diri pemain dalam menjalani kompetisi musim ini.

Terlebih, dia menilai Kiko Carneiro dan kolega mampu tampil apik sepanjang pertandingan.

“Kemenangan ini sangat penting bagi kami. Minggu lalu kami bermain bagus, tetapi tidak mendapatkan hasil maksimal. Kali ini kami bermain bagus lagi dan mendapatkan hasil positif. Ini penting agar kami terus percaya pada tim ini,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (12/9).

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Kedua tim memiliki penguasaan bola yang relatif berimbang.

Namun, Persik tampil lebih dominan pada babak pertama dan mampu membuka keunggulan melalui Jose Enrique pada menit ke-11.

Persik Kediri bangkit setelah kalah dari Dewa United dengan menumbangkan Garudayaksa FC 2-0. Jose Enrique memborong dua gol.
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TAGS   Persik Kediri Garudayaksa FC vs Persik hasil pertandingan Marcos Reina BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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