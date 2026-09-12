Christophe Nduwarugira Ingin PSS Sleman Tampil Beda saat Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman bertekad memberikan respons positif setelah menelan kekalahan pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Kesempatan itu hadir saat Super Elang Jawa menjamu Madura United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

PSS memanfaatkan waktu sepekan untuk mengevaluasi penampilan saat kalah dari Bali United FC pada laga perdana.

Sejumlah kekurangan dibenahi dalam latihan. Fokus utama tim ialah memperbaiki penampilan sekaligus memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terjadi.

Bek PSS Sleman Christophe Nduwarugira menyebut persiapan tim berjalan positif.

Menurut pemain Timnas Burundi tersebut, suasana latihan yang kondusif menjadi modal penting bagi PSS untuk menghadapi laga kandang perdana musim ini.

Baca Juga: Hugo Gomes Ungkap Modal Madura United Hadapi Tekanan PSS Sleman

“Saya pikir kami menjalani pekan ini dengan baik. Pekan lalu saat menghadapi Bali United, kami tidak tampil seperti yang diharapkan karena kalah dalam pertandingan tersebut. Namun, pekan ini kami berlatih dengan baik, dan berada dalam suasana yang positif untuk menghadapi Madura United,” kata Christophe Nduwarugira dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (12/9).

Optimisme PSS tumbuh seiring persiapan yang dijalani sepanjang pekan.