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Hugo Gomes Ungkap Modal Madura United Hadapi Tekanan PSS Sleman

Sabtu, 12 September 2026 – 11:06 WIB
Hugo Gomes Ungkap Modal Madura United Hadapi Tekanan PSS Sleman - JPNN.com Jatim
Madura United mengandalkan mental dan kekompakan tim saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, SLEMAN - Madura United FC mengandalkan mental dan kekompakan tim untuk menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Kedua tim akan bentrok di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Madura United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada laga perdana.

Gelandang Madura United Hugo Gomes memastikan timnya telah melakukan persiapan matang untuk menghadapi pertandingan tersebut.

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Pemain asal Brasil itu menyebut kondisi mental para pemain dalam keadaan bagus. Seluruh pemain juga memiliki tekad untuk membawa pulang poin dari Sleman.

Menurut Hugo, kekompakan menjadi salah satu kunci Madura United untuk menghadapi tekanan pertandingan tandang.

Laskar Sape Kerrab tidak ingin hanya mengandalkan kemampuan individu. Mereka berusaha tampil sebagai satu kesatuan untuk menjalankan rencana yang sudah disiapkan selama latihan.

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"Mental kami sangat bagus. Kami sudah persiapan, kami sudah kerja juga untuk bisa dapat poin di sini. Yang penting, kami bisa bekerja sebagai grup, dan dapat poin besok," kata Hugo Gomes dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (12/9).

Hugo menyadari pertandingan tidak akan mudah karena PSS Sleman juga memiliki motivasi tinggi.

Madura United mengandalkan mental dan kekompakan tim saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.
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TAGS   hugo gomes madura united PSS Sleman pss sleman vs madura united BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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