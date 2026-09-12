Laga Kandang Perdana, PSS Sleman Incar Tiga Poin atas Madura United

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman menatap laga pekan kedua BRI Super League 2026/27 dengan motivasi tinggi. Skuad berjuluk Super Elang Jawa itu akan menjamu Madura United FC di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Laga tersebut menjadi momentum PSS untuk bangkit setelah menelan kekalahan 1-2 dari Bali United FC pada pekan pertama. Pertandingan kontra Madura United juga terasa spesial karena menjadi laga kandang perdana PSS setelah kembali berstatus sebagai tim promosi di kasta tertinggi.

Pelatih PSS Pieter Huistra memastikan persiapan tim berjalan positif. Para pemain disebut sudah kembali bugar setelah menjalani pemulihan dan evaluasi seusai laga melawan Bali United.

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“Kami menjalani pekan latihan yang baik setelah pertandingan melawan Bali United. Kami telah kembali, dan para pemain sudah kembali bugar serta siap untuk menghadapi Madura United FC besok,” kata Pieter Huistra dalam sesi Pre Match Press Conference, Jumat (11/9).

Antusiasme pemain juga menjadi modal penting PSS. Kembali tampil di BRI Super League setelah berlaga di Championship 2025/26, terlebih di hadapan pendukung sendiri, membuat motivasi Super Elang Jawa semakin tinggi.

“Tentu saja tidak mempengaruhi mental pemain. Kami sangat antusias menyambut pertandingan ini. Kami senang kembali bermain di Super League, terlebih di hadapan pendukung sendiri. Motivasi kami sudah sangat tinggi dengan dukungan suporter. Kami siap bermain dan menantikan laga ini,” ujarnya.

Pieter tidak hanya membenahi timnya. Permainan Madura United pada laga perdana kontra Persijap Jepara juga sudah dipelajari.

Dari pengamatan tersebut, Pieter melihat Madura United masih banyak mengandalkan pemain yang tampil pada musim sebelumnya.