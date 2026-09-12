Madura United Waspadai Kebangkitan PSS Sleman

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC tidak mau memandang sebelah mata PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Kedua tim dijadwalkan bentrok di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Pelatih Madura United Jose Gomes menyadari PSS memiliki motivasi besar untuk bangkit setelah menelan kekalahan pada laga perdana.

PSS sebelumnya kalah 1-2 dari Bali United FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (4/9). Situasi tersebut berbeda dengan Madura United yang mengawali kompetisi dengan kemenangan.

Laskar Sape Kerrab mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9).

Namun, hasil berbeda pada laga perdana tidak membuat Jose Gomes menganggap pertandingan kontra PSS bakal berjalan mudah.

Pelatih asal Portugal itu menilai setiap pertandingan di kompetisi Indonesia memiliki tingkat kesulitan masing-masing.

"Di Liga Indonesia tidak ada pertandingan yang gampang. Setiap pertandingan sulit. Melawan Jepara juga sulit, tetapi Madura bisa bermain dengan baik dan menang," kata Jose Gomes dalam sesi Pre Match Press Conference, Jumat (11/9).

Jose Gomes juga menilai PSS tetap memiliki peluang memberikan perlawanan kuat, apalagi tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut akan tampil di hadapan pendukung sendiri.