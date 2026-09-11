Datang ke Surabaya, Kendal Tornado FC Bawa Misi Promosi ke Liga 1

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kendal Tornado FC membidik poin penuh saat menghadapi De Red FC pada pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion 10 November Surabaya, Sabtu (12/9).

Pelatih Kendal Tornado FC Stefan Keeltjes menegaskan kemenangan menjadi target timnya meski harus bermain di kandang lawan. Musim ini, Kendal Tornado FC memiliki ambisi besar untuk promosi ke Liga 1.

"Kami punya target musim ini bisa naik promosi, pasti besok kami berusaha berjuang untuk bisa ambil poin penuh di kandang lawan, tetapi pertandingan tidak akan mudah bagi kami," kata Stefan saat konferensi pers prapertandingan secara daring, Jumat (11/9).

Stefan mengaku telah memantau kekuatan De Red FC melalui sejumlah pertandingan uji coba. Dia juga mempelajari karakter pemain yang direkrut De Red FC untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

Selain itu, Stefan merasa cukup mengenal karakter permainan pelatih De Red FC Aji Santoso. Hal tersebut membuatnya memiliki gambaran mengenai pendekatan yang kemungkinan diterapkan tuan rumah.

Stadion 10 November juga memiliki cerita tersendiri bagi Stefan. Dia sudah mengenal stadion tersebut sejak kecil karena ayahnya, Ruddy William Keltjes, pernah melatih tim yang bermain di sana.

Namun, faktor kandang De Red FC tidak membuat Stefan khawatir. Dia memastikan para pemain Kendal Tornado FC tetap percaya diri dan tidak gentar menghadapi tuan rumah.

"Saya bilang sama anak-anak kita mau main di mana pun tidak ada rasa takut, percaya diri karena kita sudah berlatih sangat keras dan kita juga punya kualitas," ujarnya.