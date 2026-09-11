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De Red FC vs Kendal Tornado, Aji Santoso Soroti Mental Pemain Muda

Jumat, 11 September 2026 – 16:10 WIB
De Red FC vs Kendal Tornado, Aji Santoso Soroti Mental Pemain Muda - JPNN.com Jatim
Pelatih De Red FC Aji Santoso (tengah) bersama pemainnya Wisal El Burji (kanan) saat konferensi pers prapertandingan pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat (11/9/2026). ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - De Red FC membidik poin penuh saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Sabtu (12/9).

Pelatih De Red FC Aji Santoso menegaskan timnya mengincar kemenangan pada laga kandang perdana tersebut.

"Target kami memang untuk memenangkan pertandingan, meskipun itu tadi tidak mudah. Tetapi kalau pemain bekerja keras, kompak dan mengeluarkan segala kemampuan, itu sangat-sangat bisa terjadi," kata Aji saat konferensi pers prapertandingan di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jumat (11/9).

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Aji menyadari Kendal Tornado FC bukan lawan yang mudah. Tim tersebut mampu finis di posisi keempat pada musim lalu.

Karena itu, De Red FC telah menyiapkan antisipasi terhadap kekuatan dan kelemahan lawan.

Namun, selain aspek teknis dan taktik, Aji memberikan perhatian terhadap kesiapan fisik dan mental anak asuhnya. Hal tersebut menjadi penting karena delapan pemain reguler De Red FC merupakan pemain kelahiran 2008.

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Aji menilai mental dan kepercayaan diri menjadi faktor penting bagi pemain muda ketika menjalani pertandingan kompetitif.

"Di dalam pertandingan itu mental sangat penting, kepercayaan diri sangat penting, itu akan membuat pemain bisa merasa nyaman, itu pemain bisa tampil bagus," ucap mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut.

De Red FC membidik kemenangan saat menghadapi Kendal Tornado FC pada pekan pertama Pegadaian Championship 2026/2027. Aji Santoso menyoroti mental pemain muda.
Sumber Antara
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TAGS   De Red FC Kendal Tornado aji santoso pegadaian championship liga 2

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