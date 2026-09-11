Saddil Ramdani Ungkap Proses Adaptasi Bersama Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Saddil Ramdani terus berupaya mempercepat proses adaptasi bersama klub barunya, Persebaya Surabaya.

Pemain yang dipinjam dari Persib Bandung selama satu musim itu langsung bergabung dalam sesi latihan tim menjelang pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Saddil tidak hanya berusaha mengenali lingkungan baru, tetapi juga memahami taktik yang diterapkan pelatih Persebaya Bernardo Tavares.

“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik. Saya berusaha beradaptasi dengan teman-teman secepat mungkin dan mengikuti apa yang menjadi instruksi pelatih,” ujar Saddil dikutip dari laman ileague.id, Jumat (11/9).

Pemain Timnas Indonesia tersebut mengaku tidak mengalami kendala berarti dalam membangun komunikasi dengan rekan-rekan setim maupun jajaran tim.

Menurut Saddil, sambutan hangat dari para pemain dan ofisial membuat proses adaptasinya berjalan lebih mudah.

“Teman-teman di sini juga sangat welcome. Saya merasa senang dan tentu menghormati seluruh pelatih, pemain, serta ofisial yang ada di Persebaya. Mereka juga menyambut saya dengan baik,” kata mantan pemain Sabah FC itu.

Selain beradaptasi dengan lingkungan dan taktik tim, Saddil juga harus segera mengembalikan kondisi fisiknya setelah menempuh perjalanan dari Bandung ke Surabaya.