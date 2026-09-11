Kalah dari Bali United, PSS Sleman Punya Satu Fokus Utama Jelang Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, SLEMAN - Kekalahan dari Bali United FC pada laga perdana BRI Super League 2026/27 menjadi bahan evaluasi PSS Sleman.

Skuad berjuluk Super Elang Jawa itu kini fokus mempersiapkan diri menghadapi Madura United FC pada pekan kedua di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) sore.

Laga tersebut menjadi kesempatan bagi PSS untuk memperbaiki sejumlah kekurangan sekaligus merespons hasil buruk pada pertandingan pembuka.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengakui masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan timnya.

Salah satu perhatian utama pelatih asal Belanda itu adalah meningkatkan dominasi penguasaan bola. PSS juga masih menunggu beberapa pemain kembali bergabung sehingga pilihan di dalam skuad semakin beragam.

“Evaluasinya adalah kami masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kami masih harus berkembang, terutama dalam hal mendominasi penguasaan bola. Kami juga masih harus mengembalikan beberapa pemain ke dalam tim. Kami masih memiliki beberapa pilihan yang bisa dimanfaatkan,” ujar Pieter Huistra.

Meski kalah dari Bali United, PSS tetap memiliki sejumlah catatan positif. Moussa Bagayoko dan kolega mampu menjaga intensitas permainan, baik saat menyerang maupun bertahan hingga pertandingan berakhir.

Namun, Pieter menilai standar permainan tersebut masih harus ditingkatkan saat menghadapi Madura United.