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Modal Menang Telak, Arema FC Bertekad Putus Rekor Buruk di Laga Tandang

Jumat, 11 September 2026 – 14:31 WIB
Modal Menang Telak, Arema FC Bertekad Putus Rekor Buruk di Laga Tandang - JPNN.com Jatim
Arema FC membawa misi khusus saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League 2026/27, yakni memutus catatan buruk laga tandang pertama. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil meyakinkan. Kemenangan telak atas Isenmulang Kalteng FC pada laga perdana membawa Singo Edan ke posisi puncak klasemen sementara.

Hasil tersebut menjadi modal penting Arema FC sebelum menghadapi ujian berikutnya. Pada pekan kedua, Arema FC akan bertandang ke markas PSM Makassar di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Minggu (13/9) sore.

Laga tersebut bukan hanya menjadi kesempatan bagi Arema FC untuk mempertahankan tren positif. Singo Edan juga membawa misi memperbaiki catatan pada laga tandang pertama dalam lima musim terakhir.

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Dalam lima musim terakhir, Arema FC belum mampu meraih kemenangan pada pertandingan away pertama. Rinciannya, Singo Edan mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan dalam lima laga tandang pertama pada lima musim tersebut.

Pelatih Arema FC Marcos Santos menyadari duel melawan PSM Makassar tidak akan mudah.

"Kami akan menghadapi tim besar yang dilatih dengan sangat baik di kandang mereka dengan suporter fanatiknya, tetapi kami akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk mempersembahkan kemenangan bagi Aremania jika Tuhan mengizinkan," ujar pelatih asal Brasil itu.

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Arema FC datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar pada laga pembuka. Empat gol yang dicetak Singo Edan juga lahir melalui pola serangan yang beragam.

Namun, kapten Arema FC Johan Farizi menegaskan timnya tidak boleh terlalu larut dalam kemenangan tersebut.

Arema FC membawa misi khusus saat menghadapi PSM Makassar pada pekan kedua BRI Super League 2026/27, yakni memutus catatan buruk laga tandang pertama.
Sumber Antara
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TAGS   arema fc arema fc vs psm makassar BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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