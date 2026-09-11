Park Jun-heong Bertekad Bawa Persik Bangkit saat Hadapi Garudayaksa FC

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Bek Persik Kediri Park Jun-heong kembali dipercaya mengawal lini pertahanan saat menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9) sore.

Bek tengah asal Korea Selatan itu antusias menyambut pertandingan. Dia bertekad menjaga pertahanan Persik agar tidak mudah ditembus sekaligus membawa pulang poin.

"Kami akan menghadapi tim promosi yang kuat. Kami tak boleh meremehkan mereka. Saya siap menjaga pertahanan tim agar tak kemasukan gol. Kami akan berusaha membawa pulang poin dari pertandingan ini," kata Park dikutip dari laman ileague.id, Jumat (11/9).

Pemain berusia 33 tahun tersebut juga menilai chemistry antarpemain Persik sudah semakin terbentuk.

Park mengaku senang kembali mendapat kepercayaan dari pelatih Marcos Reina. Dia juga menyebut komunikasinya dengan Marcelo Djalo di lini belakang berjalan baik.

"Ketika kita dipercaya pelatih, maka harus bermain serius. Chemistry pemain sudah bagus. Saya dan Marcelo Djalo juga sudah punya komunikasi baik di lapangan. Kami akan berusaha membantu tim untuk meraih angka," ujarnya.

Park juga mengaku sudah memahami filosofi permainan yang diterapkan Marcos Reina.