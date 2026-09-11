Marcos Reina Bongkar Kekuatan Garudayaksa FC, Persik Siap Berburu Poin

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengaku sudah mengetahui cara menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Meski berstatus tim tamu, Marcos Reina optimistis Persik Kediri mampu membawa pulang poin dari Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Pelatih asal Spanyol itu telah mengamati permainan Garudayaksa FC saat bermain imbang 1-1 melawan Java United FC di Semarang pada akhir pekan lalu.

Menurut Marcos, Garudayaksa merupakan tim yang memiliki kualitas meski baru tampil di Super League.

"Sebagai pelatih, saya harus tahu cara bermain lawan. Saya lihat Garudayaksa FC tim bagus. Meskipun mereka pendatang baru di Super League. Mereka berinvestasi membeli pemain berkualitas dengan pelatih yang baik," kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Jumat (11/9).

Dari pengamatannya, Marcos juga menilai pelatih Garudayaksa FC Milos Joksic cukup cermat dalam mengubah pendekatan permainan.

Dia melihat Garudayaksa mampu menggunakan dua pendekatan berbeda pada masing-masing babak.

"Pemain Garudayaksa FC bisa bermain dengan dua cara berbeda di tiap babak. Pelatih mereka punya taktik lain, ketika permainan tak bagus. Itu saya lihat pada pertandingan mereka lawan Java United FC," jelasnya.