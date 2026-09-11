Lawan PSIM di GBT, Persebaya Siapkan 2.000 Kuota untuk Suporter Tamu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Panitia Pelaksana Persebaya Surabaya menyiapkan sekitar 2.000 tiket bagi suporter tim tamu pada laga pekan kedua BRI Super League 2026/2027 melawan PSIM Yogyakarta.

Pertandingan tersebut menjadi laga kandang perdana Persebaya musim ini dan dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9).

Media Officer Persebaya Jonathan Yohvinno mengatakan kuota suporter PSIM disiapkan sesuai rekomendasi dan regulasi kompetisi.

"Sudah ditulis di regulasi juga bahwa Super League musim ini ada tim tamu, maka kami dari Panpel menyiapkan sekitar 2.000 kuota untuk suporter tim tamu," kata Jonathan di Surabaya, Kamis (10/9).

Sementara itu, kapasitas penonton yang disiapkan untuk pertandingan tersebut mencapai sekitar 40 ribu orang.

Persebaya berharap kapasitas tersebut bisa terisi, terutama oleh Bonek dan Bonita yang menjadi kekuatan tim saat tampil di kandang.

Jonathan juga memastikan pihaknya menyiapkan tempat yang nyaman bagi suporter PSIM selama berada di Stadion GBT.

"Untuk datang ke GBT, kami siapkan tempat yang nyaman dan kami tunggu kedatangan Bonek-Bonita juga untuk meramaikan Stadion GBT tanggal 13 September nanti home perdana kita," ujarnya.