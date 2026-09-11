Modal Menang atas Persijap, Madura United Bidik Poin di Kandang PSS Sleman

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United membidik poin saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Sabtu (12/9) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Madura United Jose Gomes atau yang akrab disapa Ze Gomes ingin anak asuhnya melanjutkan momentum positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persijap Jepara pada pekan perdana.

Ze Gomes menegaskan Madura United datang ke Sleman bukan untuk bermain bertahan. Laskar Sape Kerrab bertekad membawa pulang poin penuh sekaligus menjaga kepercayaan diri skuad.

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"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," jelas Ze Gomes dikutip dari laman resmi klub, Kamis (10/9).

Menurut pelatih asal Portugal tersebut, kemenangan pada laga pembuka memberikan energi positif bagi tim.

Namun, Ze Gomes meminta para pemain tidak terlena. Madura United tetap harus rendah hati dan fokus menghadapi pertandingan berikutnya.

Mantan pelatih Arema FC itu menilai PSS Sleman bukan lawan yang mudah. Terlebih, tim berjuluk Super Elang Jawa tersebut akan tampil di hadapan pendukung sendiri.

"PSS memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan bermain di kandang sendiri. Kami harus fokus, bekerja keras dan bermain dengan karakter kami," ujar Ze Gomes.