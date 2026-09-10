JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Jose Gomes Bawa Misi Jaga Momentum Madura United di Markas PSS

Jose Gomes Bawa Misi Jaga Momentum Madura United di Markas PSS

Kamis, 10 September 2026 – 17:32 WIB
Jose Gomes Bawa Misi Jaga Momentum Madura United di Markas PSS - JPNN.com Jatim
Madura United membidik poin saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC membawa misi menjaga momentum positif saat bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menghadapi Super Elang Jawa di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9) sore.

Madura United datang dengan modal kemenangan pada laga perdana. Angga Saputra dan kolega sukses mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Baca Juga:

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Jose Gomes.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu memastikan timnya tidak datang ke Sleman hanya untuk bertahan.

Madura United membidik poin sekaligus ingin melanjutkan tren positif yang sudah dibangun sejak pertandingan pertama.

Baca Juga:

"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Kamis (10/9).

Menurut dia, kemenangan atas Persijap memberikan energi positif kepada para pemain. Namun, Jose mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena.

Madura United membidik poin saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Maguwoharjo.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   madura united Jose Gomes pss sleman vs madura united laskar sape kerrab

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU