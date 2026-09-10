Jose Gomes Bawa Misi Jaga Momentum Madura United di Markas PSS

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC membawa misi menjaga momentum positif saat bertandang ke markas PSS Sleman pada pekan kedua BRI Super League 2026/27.

Laskar Sape Kerrab dijadwalkan menghadapi Super Elang Jawa di Stadion Maguwoharjo, Sabtu (12/9) sore.

Madura United datang dengan modal kemenangan pada laga perdana. Angga Saputra dan kolega sukses mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Jose Gomes.

Meski demikian, pelatih asal Portugal itu memastikan timnya tidak datang ke Sleman hanya untuk bertahan.

Madura United membidik poin sekaligus ingin melanjutkan tren positif yang sudah dibangun sejak pertandingan pertama.

"Setelah pertandingan pertama, kami mendapatkan tiga poin. Sekarang kami ingin melanjutkan momentum itu," kata Jose Gomes dikutip dari laman ileague.id, Kamis (10/9).

Menurut dia, kemenangan atas Persijap memberikan energi positif kepada para pemain. Namun, Jose mengingatkan anak asuhnya agar tidak terlena.