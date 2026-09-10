JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Dukungan Bonek Jadi Motivasi Persebaya Hadapi PSIM, Tavares Ingatkan Kekalahan Musim Lalu

Dukungan Bonek Jadi Motivasi Persebaya Hadapi PSIM, Tavares Ingatkan Kekalahan Musim Lalu

Kamis, 10 September 2026 – 14:31 WIB
Dukungan Bonek Jadi Motivasi Persebaya Hadapi PSIM, Tavares Ingatkan Kekalahan Musim Lalu - JPNN.com Jatim
Pelatih Persebaya Bernardo Tavares (ANTARA/novi abdi)

jatim.jpnn.com - Persebaya Surabaya mendapat suntikan motivasi dari dukungan Bonek dan Bonita menjelang laga kandang pertama BRI Super League 2026/27. Green Force dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Dukungan suporter menjadi salah satu perhatian pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Dia berharap Bonek dan Bonita kembali memenuhi stadion untuk memberikan energi tambahan kepada para pemain.

Hal itu dinilai penting karena Persebaya harus segera bangkit setelah hanya meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama.

Baca Juga:

"Yang sangat penting adalah Bonek dan Bonita datang ke stadion untuk mendukung kami," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (10/9).

Pelatih asal Portugal itu juga mengingatkan skuadnya agar tidak menganggap remeh PSIM.

Tavares menjadikan hasil pertemuan musim lalu sebagai peringatan. Saat itu, Persebaya harus mengakui keunggulan PSIM dengan skor 0-1 di Surabaya.

Baca Juga:

"Jangan lupa musim lalu tim asal Yogyakarta tersebut menang di sini 1-0. Jadi, kami harus berekspektasi laga akan sulit karena mereka juga mendatangkan pemain-pemain bagus," imbuh pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Di sisi lain, Persebaya harus memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memulihkan kondisi pemain setelah melewati perjalanan panjang dari Lampung.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares meminta Bonek dan Bonita datang ke Stadion memberikan dukungan saat melawan PSIM Yogyakarta.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya PSIM Yogyakarta Persebaya vs PSIM Bernardo Tavares BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU