Dukungan Bonek Jadi Motivasi Persebaya Hadapi PSIM, Tavares Ingatkan Kekalahan Musim Lalu

jatim.jpnn.com - Persebaya Surabaya mendapat suntikan motivasi dari dukungan Bonek dan Bonita menjelang laga kandang pertama BRI Super League 2026/27. Green Force dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Dukungan suporter menjadi salah satu perhatian pelatih Persebaya Bernardo Tavares. Dia berharap Bonek dan Bonita kembali memenuhi stadion untuk memberikan energi tambahan kepada para pemain.

Hal itu dinilai penting karena Persebaya harus segera bangkit setelah hanya meraih hasil imbang saat bertandang ke markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan pertama.

"Yang sangat penting adalah Bonek dan Bonita datang ke stadion untuk mendukung kami," kata Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (10/9).

Pelatih asal Portugal itu juga mengingatkan skuadnya agar tidak menganggap remeh PSIM.

Tavares menjadikan hasil pertemuan musim lalu sebagai peringatan. Saat itu, Persebaya harus mengakui keunggulan PSIM dengan skor 0-1 di Surabaya.

"Jangan lupa musim lalu tim asal Yogyakarta tersebut menang di sini 1-0. Jadi, kami harus berekspektasi laga akan sulit karena mereka juga mendatangkan pemain-pemain bagus," imbuh pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut.

Di sisi lain, Persebaya harus memanfaatkan waktu yang tersedia untuk memulihkan kondisi pemain setelah melewati perjalanan panjang dari Lampung.