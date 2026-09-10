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Dua Kali Kalah, Madura United Siapkan Strategi Khusus Hadapi PSS Sleman

Kamis, 10 September 2026 – 12:47 WIB
Dua Kali Kalah, Madura United Siapkan Strategi Khusus Hadapi PSS Sleman - JPNN.com Jatim
Latihan pemain Madura United FC di Stadion Gelora Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (9/9/2026) menjelang kompetisi pekan kedua menghadapi PSS Sleman pada 12 September 2026. (ANTARA/ HO-MO Madura United)

jatim.jpnn.com, BANGKALAN - Madura United FC mulai mematangkan persiapan menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Liga 1 2026-2027. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Sleman, pada 12 September 2026.

Pelatih Madura United FC Jose Manuel Gomes da Silva mengatakan pihaknya menyiapkan strategi khusus karena PSS Sleman dinilai sebagai tim kuat, apalagi, laga pekan kedua tersebut akan dimainkan di kandang PSS Sleman.

"Yang kami tahu PSS Sleman adalah tim bagus dan kuat. Karena itu, kami membutuhkan persiapan khusus untuk menghadapi mereka, apalagi laga di pekan kedua kali ini digelar di Sleman," kata Ze Gomes seusai memimpin latihan di Stadion Gelora Bangkalan, Rabu (9/9) malam.

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Madura United datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan pada laga perdana. Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab itu menang 2-0 saat menjamu Persijap Jepara.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri Madura United untuk kembali memburu poin penuh.

"Ini tentu bekal yang bagus. Target kami untuk PSS Sleman sama, yakni tiga poin. Kalau tidak maka satu poin juga tidak apa-apa," kata Gomes.

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Namun, Madura United menghadapi sejumlah kendala dalam persiapan. Tiga pemain dipastikan tidak dapat diturunkan dalam laga tersebut. Ketiganya ialah Giovani Numberi, Jordy Wehrmann, dan Aji Kusuma.

Gomes mengatakan tim pelatih telah melakukan penyesuaian komposisi pemain agar absennya tiga pemain tersebut tidak mengganggu performa tim.

Madura United menyiapkan strategi khusus menghadapi PSS Sleman pada pekan kedua Liga 1 2026-2027. Ze Gomes membidik tiga poin.
Sumber Antara
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