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Bawa Misi Bangkit, Persik Kediri Fokus Pertajam Lini Depan Jelang Lawan Garudayaksa FC

Kamis, 10 September 2026 – 11:46 WIB
Bawa Misi Bangkit, Persik Kediri Fokus Pertajam Lini Depan Jelang Lawan Garudayaksa FC - JPNN.com Jatim
Marcos Reina fokus membenahi finishing jelang menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Pakansari. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri terus mematangkan persiapan menjelang laga tandang menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor, Jumat (11/9).

Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, pelatih Persik Kediri Marcos Reina memilih fokus membenahi penyelesaian akhir barisan penyerang Macan Putih.

Persik mengawali kompetisi dengan kekalahan tipis 0-1 dari Dewa United di Stadion Brawijaya, Kediri. Meski kalah, Marcos Reina menilai permainan Jose Enrique dan kawan-kawan sudah menunjukkan sejumlah hal positif.

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Persik dinilai mampu membangun permainan dan menguasai bola dengan baik. Namun, persoalan muncul ketika para pemain harus mengonversi peluang menjadi gol.

“Secara umum tim ini telah bermain baik. Membangun permainan dan penguasaan bola bagus. Hal terpenting adalah kami tidak melakukan finishing dengan baik di gawang lawan. Itu sesuatu yang harus kami perbaiki dengan serius,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Kamis (10/9).

Pelatih asal Spanyol itu menilai Persik tidak perlu mengubah intensitas permainan yang sudah ditunjukkan. Yang perlu ditingkatkan adalah efektivitas ketika berada di depan gawang lawan.

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Marcos Reina juga harus menyusun program latihan secara efektif lantaran Persik hanya memiliki waktu singkat sebelum bertandang ke Bogor.

“Kami bermain pada hari Jumat maka kami harus melakukan semua persiapan dalam beberapa hari saja. Makanya kami fokuskan pada finishing karena kami harus mencetak gol jika ingin dapat poin lawan Garudayaksa FC,” jelasnya.

Persik Kediri fokus membenahi finishing jelang menghadapi Garudayaksa FC pada pekan kedua BRI Super League 2026/27 di Stadion Pakansari.
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TAGS   Persik Kediri Garudayaksa FC Garudayaksa FC vs Persik Marcos Reina lini depan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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