Persebaya vs PSIM, Bernardo Tavares Soroti Pemain Cedera dan Kebugaran Skuad

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya langsung mengalihkan fokus setelah melewati perjalanan panjang dari Lampung seusai menjalani laga pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Tim berjuluk Bajul Ijo itu membawa pulang hasil imbang dari markas Bhayangkara Presisi Lampung FC pada laga pembuka kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Sejumlah aspek menjadi bahan evaluasi sebelum Green Force menjalani laga kandang pertama musim ini. Persebaya dijadwalkan menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (13/9) malam.

Namun, pelatih Persebaya Bernardo Tavares belum bisa sepenuhnya menyusun rencana pertandingan. Kondisi sejumlah pemain menjadi perhatian setelah skuad Bajul Ijo menjalani pertandingan yang cukup keras di Lampung.

Beberapa pemain disebut belum berada dalam kondisi terbaik. Bahkan, ada pemain yang tidak bisa tampil dan harus ditarik keluar karena mengalami cedera.

"Sekarang kami perlu melihat kondisi para pemain karena ada beberapa pemain yang tidak dalam kondisi 100 persen. Beberapa tidak bisa berpartisipasi hari itu dan yang lainnya ditarik keluar karena cedera. Kami akan lihat siapa yang bisa diandalkan, baru kami buat rencana," tutur Tavares dikutip dari laman ileague.id, Rabu (9/9).

Persebaya hanya memiliki waktu singkat untuk memulihkan kondisi pemain sebelum kembali tampil di hadapan Bonek dan Bonita. Karena itu, tim pelatih akan menentukan strategi berdasarkan kondisi pemain yang benar-benar siap diturunkan.

Selain persoalan kondisi skuad, Tavares juga mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan PSIM Yogyakarta. Pelatih asal Portugal itu bahkan menjadikan hasil pertemuan musim lalu sebagai pengingat.