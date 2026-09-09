Dewa United Tundukkan Persik, Alta Ballah Ungkap Tantangan di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Dewa United Banten FC mengawali BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif dengan sukses membawa pulang tiga poin setelah menundukkan Persik Kediri pada pekan pembuka di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).

Pemain Dewa United Alta Ballah yang terpilih sebagai Player of The Match mengapresiasi kerja keras seluruh rekan setimnya.

Menurut Alta, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Apalagi Dewa United harus tampil di kandang Persik yang mendapat dukungan penuh dari suporter.

Kondisi lapangan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Dewa United.

"Pertandingan pertama selalu sulit. Persik Kediri bermain di kandang dengan dukungan ekstra dari penonton. Selain itu, kondisi lapangan yang sedikit kering membuat alur bola agak memantul dan sulit dialirkan," ujar Alta Ballah dikutip dari laman ileague.id, Rabu (9/9).

Namun, Dewa United mampu mengatasi berbagai kendala tersebut berkat kekompakan tim.

"Namun, berkat kerja keras dan compactness tim, alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin sulit ini," katanya.

Memasuki babak kedua, pelatih Jan Olde Riekerink meminta para pemain tetap disiplin, terutama dalam menjaga lini pertahanan.