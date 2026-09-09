Saddil Ramdani Ingin Wujudkan Tujuan Persebaya Setelah Resmi Pindah

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Saddil Ramdani menyebut tidak ada target pribadi, setelah dipastikan bergabung bersama Persebaya Surabaya, dalam mengikuti kompetisi Super League 2026/2027.

Pemain 27 tahu asal Raha, Sulawesi Tenggara tersebut menganggap yang terpenting saat ini adalah bisa mengikuti arahan pelatih Persebaya, Bernardo Tavares.

"Paling penting bagi saya adalah bekerja keras, mengikuti arahan coach dan membantu tim sesuai dengan kemampuan," kata Saddil dikutip dari lamam resmi Persebaya, Selasa (8/9).

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Saddil enggan membicarakan target pribadinya setelah dipastikan berseragam Persebaya. Dia ingin lebih berfokus pada tujuan Green Force, yakni menjuarai Super League 2026/2027.

"Semoga saya bisa memberikan kontribusi yang positif dan bersama-sama kita bisa mencapai target yang diinginkan Persebaya," ujarnya.

Pemain yang biasa menempati sayap kanan dan kiri itu berjanji akan memberikan yang terbaik untuk tim Bajol Ijo. Saddil juga bakal menikmati semua prosesnya bersama Persebaya.

"Saya akan berusaha memberikan yang terbaik, tetap rendah hati dan menikmati setiap proses bersama tim. Semoga kita bisa berjalan bersama dan memberikan yang terbaik untuk Persebaya,” jelasnya.

Di sisi lain, Saddil berterima kasih kepada seluruh suporter Persebaya yang menyambut positif kedatangannya. Dia merasa bertanggung jawab setelah diberi kepercayaan.