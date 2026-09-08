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Gabung Persebaya, Saddil Ramdani Sebut Tanggung Jawab Besar

Selasa, 08 September 2026 – 19:27 WIB
Gabung Persebaya, Saddil Ramdani Sebut Tanggung Jawab Besar - JPNN.com Jatim
Saddil Ramdani setelah diperkenalkan sebagai bagian Persebaya Surabaya, Selasa (8/9). Foto: Dok. Persebaya Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Saddil Ramdani resmi menjadi nama terbaru yang bergabung dengan Persebaya Surabaya. Dia didatangkan dari Persib Bandung dengan status pinjaman.

Saddil sengaja didatangkan untuk menambah daya serang sekaligus melengkapi skuad Persebaya, dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

"Saya sangat bersyukur dan senang bisa mendapatkan kesempatan menjadi bagian dari Persebaya,” kata Saddil dikutip dari laman resmi Persebaya, Selasa (8/9).

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Pengalaman panjang Saddil di kompetisi tertinggi sepak bola Indonesia, diharapkan mampu memberikan tambahan energi, kreativitas dan pilihan di sektor depan Green Force.

Pemain 27 tahun tersebut menganggap mengenakan seragam Persebaya merupakan tantangan baru. Dia berjanji akan beradaptasi agar bisa menjaga kekompakan tim.

“Bagi saya, ini adalah awal yang baru dan sebuah tanggung jawab yang besar. Saya ingin belajar, beradaptasi dengan teman-teman baru dan memberikan yang terbaik untuk tim,” jelasnya.

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Pria kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara itu dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan kelincahan. Saddil diharapkan bisa membantu penyerangan dari sisi sayap.

"Untuk Bonek dan Bonita, terima kasih atas sambutan dan dukungannya. Saya tahu mereka memiliki kecintaan yang sangat besar terhadap Persebaya,” ucapnya.

Saddil Ramdani ungkap tanggung jawab besar setelah resmi berseragam Persebaya Surabaya
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TAGS   surabaya Persebaya Saddil Ramdani BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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