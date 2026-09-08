Saddil Ramdani Resmi Berseragam Persebaya dengan Status Pinjaman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Saddil Ramdani resmi berseragam Persebaya Surabaya dengan status pinjaman, untuk menambah amunisi lini serang dalam mengarungi kompetisi Super League 2026/2027.

Persebaya mengumumkan merapatnya Saddil dalam unggahan di media sosial Instagram resmi @officialpersebaya. Pemain berusia 27 tahun itu tampak sudah berseragam hijau.

“Kodemu gak main-main Rian (Rahmat Irianto), aku wes ndek kene (aku sudah di sini). Salam satu nyali, wani,” ucap Saddil dalam postingan @officialpersebaya, Selasa (8/9).

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Dalam keterangannya, Persebaya menyebut pemain sayap itu dipersiapkan untuk menambah daya serang. Sebab, tim berjuluk Bajol Ijo tersebut berniat juara musim ini.

“Saddil Ramdani is Green. Saddil siap menjadi amunisi hebat Persebaya untuk mengejar juara musim ini,” ujar Persebaya.

Sementara itu, Persib Bandung juga telah mengonfirmasi kepindahan Saddil ke Persebaya. Pria asal Sulawesi Tenggara tersebut dipinjamkan untuk memberikan waktu bermain.

Saddil sendiri bergabung dengan Persib Bandung pada musim 2025/2026. Pemain tersebut telah mencatatkan sebanyak 25 penampilan dan menyumbangkan tiga gol di kompetisi liga

Selain itu, Saddil tampil dalam tujuh pertandingan dan mencetak satu gol, dalam kompetisi AFC Champions League Two (ACL Two). (mcr23/jpnn)