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Saddil Ramdani Dipinjam Persebaya, Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Melepasnya

Selasa, 08 September 2026 – 17:02 WIB
Saddil Ramdani Dipinjam Persebaya, Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Melepasnya - JPNN.com Jatim
Arsip foto - Pesepak bola Persib Bandung Saddil Ramdani (tengah) berebut bola dengan pesepak bola Madura United Ferian Rizki (kanan) pada pertandingan lanjutan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026). Persib Bandung mengalahkan tamunya Madura United dengan skor 5-0. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/nym.

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi meminjamkan penyerang sayap Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya untuk menjalani kompetisi musim 2026/2027.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan serta komunikasi antara tim pelatih dan Saddil.

Menurut Tolic, menit bermain menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dan kepercayaan diri seorang pemain.

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“Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisi, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki,” ujar Tolic di Bandung, Selasa (8/9).

Dia menegaskan peminjaman tersebut merupakan bagian dari pengelolaan skuad Persib yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan tim, tetapi juga perkembangan setiap pemain.

“Setiap pemain memiliki perjalanan yang berbeda. Yang terpenting bagi kami adalah memastikan mereka mendapatkan situasi yang tepat untuk terus berkembang. Untuk Saddil, kami melihat kesempatan itu sebagai langkah yang baik dalam perjalanan karier,” katanya.

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Saddil bergabung dengan Persib pada musim 2025/2026. Pada musim perdananya bersama Maung Bandung, pemain asal Indonesia tersebut mencatatkan 25 penampilan di kompetisi liga dengan torehan tiga gol.

Kontribusi Saddil turut membantu Persib mempertahankan gelar juara liga.

Persib Bandung meminjamkan Saddil Ramdani ke Persebaya untuk musim 2026/2027. Igor Tolic menyebut menit bermain menjadi pertimbangan utama.
Sumber Antara
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TAGS   Saddil Ramdani igor tolic Persebaya saddil ramdani ke persebaya BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 persib bandung

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