Saddil Ramdani Dipinjam Persebaya, Igor Tolic Ungkap Alasan Persib Melepasnya

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Persib Bandung resmi meminjamkan penyerang sayap Saddil Ramdani ke Persebaya Surabaya untuk menjalani kompetisi musim 2026/2027.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan keputusan tersebut diambil setelah melalui berbagai pertimbangan serta komunikasi antara tim pelatih dan Saddil.

Menurut Tolic, menit bermain menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dan kepercayaan diri seorang pemain.

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“Menit bermain sangat penting bagi seorang pemain untuk menjaga performa dan kepercayaan diri. Kami berharap Saddil bisa mendapatkan kesempatan yang baik bersama Persebaya, menikmati kompetisi, dan terus menunjukkan kualitas yang dia miliki,” ujar Tolic di Bandung, Selasa (8/9).

Dia menegaskan peminjaman tersebut merupakan bagian dari pengelolaan skuad Persib yang tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan tim, tetapi juga perkembangan setiap pemain.

“Setiap pemain memiliki perjalanan yang berbeda. Yang terpenting bagi kami adalah memastikan mereka mendapatkan situasi yang tepat untuk terus berkembang. Untuk Saddil, kami melihat kesempatan itu sebagai langkah yang baik dalam perjalanan karier,” katanya.

Saddil bergabung dengan Persib pada musim 2025/2026. Pada musim perdananya bersama Maung Bandung, pemain asal Indonesia tersebut mencatatkan 25 penampilan di kompetisi liga dengan torehan tiga gol.

Kontribusi Saddil turut membantu Persib mempertahankan gelar juara liga.