Carlos Iury Bersyukur Debutnya Berbuah Kemenangan atas Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pemain anyar Dewa United Banten FC Carlos Iury mengawali kiprahnya di BRI Super League 2026/27 dengan hasil positif.

Pemain asal Brasil tersebut menjalani debut saat Dewa United menundukkan tuan rumah Persik Kediri dengan skor 1-0 di Stadion Brawijaya, Kediri, Sabtu (5/9).

Kemenangan tersebut menjadi modal berharga bagi Dewa United untuk mengawali perjalanan mereka di musim baru.

Carlos Iury mengaku bersyukur bisa menjalani debut dengan kemenangan sekaligus membantu tim meraih tiga poin dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Rasa syukur itu dia sampaikan melalui akun media sosial pribadinya.

"Tuhan sekali lagi menunjukkan kepada saya bahwa rencana-Nya jauh lebih besar dari rencana saya. Segala hormat dan kemuliaan bagi Tuhan! Semoga ini baru menjadi awal dari kisah baru yang indah," tulis pemain bernomor punggung 70 tersebut.

Menurut Iury, kemenangan di kandang Persik memberikan tambahan kepercayaan diri bagi skuad Dewa United. Namun, hasil tersebut tidak boleh membuat tim cepat berpuas diri.

Perjalanan kompetisi masih panjang dan tantangan yang dihadapi Dewa United dipastikan semakin berat pada pekan-pekan berikutnya.