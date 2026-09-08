Debut di Super League, Jefri Wibowo Ungkap Mimpi Orang Tua yang Akhirnya Terwujud

jatim.jpnn.com, MALANG - Pemain Isenmulang Kalteng FC Jefri Wibowo akhirnya mewujudkan salah satu impian terbesar dalam karier sepak bolanya dengan tampil di kompetisi kasta tertinggi Indonesia, BRI Super League 2026/27.

Debut tersebut dijalani Jefri saat Isenmulang Kalteng FC bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, menghadapi Arema FC pada Jumat (3/9).

Meski laga perdana berakhir dengan kekalahan telak 0-4, pertandingan tersebut tetap menjadi momen bersejarah bagi Jefri.

Terlebih, kedua orang tuanya hadir langsung di stadion untuk menyaksikan sang anak berlaga di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Jefri pun membagikan rasa syukur dan harunya melalui akun media sosial pribadinya seusai pertandingan.

"Guru terbaik adalah pengalaman. Setiap orang mempunyai mimpi masing-masing. Alhamdulillah, ibu, bapak, dan adik bisa menonton langsung di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Mimpi yang dulu orang tua impikan akhirnya terwujud," tulis Jefri dikutip dari laman ileague.id, Selasa (8/9).

Bagi Jefri, kehadiran keluarga di stadion membuat debut tersebut memiliki arti lebih dari sekadar pertandingan.

Dia menyadari perjalanan menuju level tertinggi sepak bola Indonesia tidak selalu mudah. Namun, pengalaman tampil menghadapi Arema FC menjadi pelajaran penting untuk perkembangan kariernya.