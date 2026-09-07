Debut Langsung Brace, Dimitar Mitkov Pimpin Top Skor BRI Super League 2026/27

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Striker anyar Madura United FC Dimitar Mitkov langsung mencuri perhatian pada laga debutnya bersama Laskar Sape Kerrab.

Penyerang asal Bulgaria itu memborong dua gol saat Madura United mengalahkan Persijap Jepara 2-0 pada laga perdana BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Dua gol Mitkov tercipta pada babak kedua, masing-masing pada menit ke-53 dan 90. Pemain bernomor punggung sembilan tersebut dua kali menaklukkan kiper Persijap Sendri Johansyah melalui skema open play.

Brace itu membuat Mitkov menjadi satu-satunya pemain pada pekan perdana yang mampu mencetak dua gol dalam satu pertandingan.

Tambahan dua gol tersebut sekaligus menempatkan Mitkov di puncak daftar top skor sementara BRI Super League 2026/27.

Meski langsung tampil tajam pada laga debut, Mitkov menegaskan pencapaian individu bukan target utamanya. Dia lebih memilih fokus membantu Madura United meraih kemenangan dan mengamankan tiga poin.

“Ya, saya cetak dua gol. Sebagai striker, sangat penting untuk cetak gol, tetapi yang paling penting adalah tim menang dan mendapatkan tiga poin. Saya mempersiapkan diri setiap laga untuk tim. Saya tidak berpikir terlalu jauh tentang target individu,” ujar Mitkov dikutip dari laman ileague.id, Senin (7/9).

Penampilan tersebut menunjukkan Mitkov mampu beradaptasi dengan cepat terhadap gaya permainan yang diterapkan pelatih Jose Gomes.