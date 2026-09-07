Bernardo Tavares Ungkap Pekerjaan Rumah Persebaya Seusai Ditahan Bhayangkara FC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya langsung melakukan evaluasi setelah gagal meraih kemenangan pada pekan pertama BRI Super League 2026/27.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyoroti kemampuan tim dalam mempertahankan keunggulan sekaligus keberanian untuk terus mencari gol tambahan.

Seperti diketahui, Persebaya sempat unggul lebih dahulu saat menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9).

Yann Mabella membawa Bajul Ijo unggul pada babak pertama. Namun, keunggulan tersebut gagal dipertahankan setelah Allano mencetak gol penyama kedudukan pada babak kedua.

Persebaya sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk menggandakan keunggulan. Namun, kesempatan tersebut tidak mampu dikonversi menjadi gol hingga Bhayangkara FC akhirnya menyamakan kedudukan.

“Di sisi lain, kami ingin menang tapi sayangnya tidak bisa. Kami sedikit frustasi karena ketika kami sudah unggul duluan, kami harusnya bisa menjaga clean sheet. Kami perlu meningkatkan aspek ini,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Senin (7/9).

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Pelatih asal Portugal itu juga menilai Persebaya tidak boleh terlalu cepat berhenti mencari gol ketika sudah berada dalam posisi unggul.

“Ada situasi di mana kami bisa mencetak gol kedua, tetapi terkadang kami menyerah terlalu dini. Sepak bola kali ini menunjukkan bahwa kami harus terus berjuang untuk mencari gol kedua sebelum lawan menyamakan kedudukan,” ungkapnya.