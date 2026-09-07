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JPNN.com Jatim Olahraga Madura United Menang 2-0, Dimitar Mitkov Cetak Brace di Laga Perdana

Madura United Menang 2-0, Dimitar Mitkov Cetak Brace di Laga Perdana

Senin, 07 September 2026 – 08:43 WIB
Madura United Menang 2-0, Dimitar Mitkov Cetak Brace di Laga Perdana - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Madura United Gali Freitas (kiri) berusaha melewati adangan pesepak bola Persijap Jepara Jose Luis Espinosa (kanan) pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (6/9/2026). Madura Unied mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0. ANTARA Jatim/Rizal Hanafi/mas

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC mengawali kompetisi Super League 2026/2027 dengan kemenangan. Laskar Sape Kerrab menaklukkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Dua gol kemenangan Madura United seluruhnya dicetak Dimitar Mitkov. Penyerang asal Bulgaria itu mencetak gol pada menit ke-54 dan kembali membobol gawang Persijap pada masa injury time menit ke-90+1.

Sejak awal pertandingan, kedua tim langsung bermain dengan tempo tinggi. Madura United yang bertindak sebagai tuan rumah berusaha menekan pertahanan Persijap.

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Namun, Laskar Kalinyamat mampu meredam sejumlah serangan yang dilancarkan tuan rumah. Hingga pertandingan memasuki menit ke-15, belum ada gol yang tercipta.

Madura United memperoleh peluang pertama pada menit ke-17. Namun, upaya tersebut masih mampu diantisipasi penjaga gawang Persijap, Sendri Johansah.

Peluang kembali didapat Madura United pada menit ke-23. Hugo Gomes menerima umpan dari Santacruz, tetapi peluang tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol.

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Memasuki menit ke-30, Madura United kembali menciptakan peluang beruntun. Tendangan Gali Freitas dan Dimitar Mitkov masih mampu ditepis Sendri Johansah.

Persijap sesekali mencoba memberikan tekanan, tetapi tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Skor 0-0 bertahan sampai turun minum.

Madura United mengalahkan Persijap Jepara 2-0 pada laga perdana Super League 2026/2027. Dimitar Mitkov memborong dua gol kemenangan tuan rumah.
Sumber Antara
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TAGS   madura united madura united vs persijap jepara hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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