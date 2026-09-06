Deltras FC Target Juara Championship, 80 Persen Skuad Baru dan Didominasi Pemain Muda

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC Sidoarjo memasang target tinggi pada kompetisi Championship 2026/2027. The Lobster membidik tiket promosi ke kasta tertinggi pada akhir musim dengan mengandalkan skuad baru yang didominasi pemain muda.

Presiden Klub Deltras FC Deddy Andrianto Wibowo mengatakan manajemen melakukan perombakan cukup besar terhadap komposisi tim untuk menghadapi musim baru.

Dari total 30 pemain yang didaftarkan, sekitar 80 persen merupakan wajah baru. Mayoritas pemain anyar tersebut juga berusia muda.

“Demi menggapai target, kami mendaftarkan 30 pemain yang mana 80 persen di antaranya adalah pemain baru dan mayoritas pemain muda,” kata Deddy saat peluncuran skuad Deltras FC di Alun-Alun Sidoarjo, Minggu (6/9).

Manajemen juga melakukan evaluasi terhadap sektor pemain asing. Dua pemain asing yang dinilai belum memenuhi ekspektasi diganti untuk memperkuat skuad musim ini.

Salah satu pemain yang didatangkan ialah penyerang Moussa Nassan. Striker tersebut disebut memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi atau Super League.

Deddy menegaskan Deltras tidak hanya membidik promosi, tetapi juga ingin memaksimalkan laga kandang. Stadion Gelora Delta Sidoarjo diharapkan menjadi salah satu kekuatan The Lobster dengan dukungan penuh Deltamania.

“Target kami tentu kemenangan maksimal di kandang. Kami ingin memanfaatkan dukungan Deltamania untuk membantu perjuangan tim,” ujarnya.