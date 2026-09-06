Persiapan Mepet, Persijap Jepara Tetap Berani Bidik Hasil Positif Lawan Madura United

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Persijap Jepara menyadari laga perdana BRI Super League 2026/27 melawan Madura United FC tidak akan mudah.

Laskar Kalinyamat akan bertandang ke Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam, dengan modal persiapan yang relatif singkat dibandingkan mayoritas kontestan lainnya.

Pelatih Persijap Juan Cortes mengakui Madura United memiliki materi pemain yang berkualitas serta ditangani pelatih yang bagus.

“Laga besok adalah laga yang sulit untuk Persijap. Kami respek untuk Madura United karena punya banyak pemain yang bagus dan didukung pelatih yang bagus pula,” kata Juan Cortes dalam sesi pre-match press conference, Sabtu (5/9).

Persijap memang baru memulai latihan perdana pada 17 Agustus 2026. Kondisi tersebut membuat persiapan Laskar Kalinyamat menuju kompetisi kasta tertinggi musim ini terbilang mepet.

Selain itu, Persijap harus menempuh perjalanan panjang dari Jepara menuju Madura untuk melakoni laga pembuka.

“Perjalanan yang panjang sebelum kami sampai Madura. Dan laga besok, kami akan tampil dengan motivasi yang bagus. Kita memang memiliki waktu persiapan yang singkat di pramusim. Tapi kami siap untuk segera memulai pertandingan nanti,” tegasnya.

Meski menghadapi sejumlah kendala, Juan memastikan timnya tidak datang dengan rasa gentar. Persijap justru membidik hasil positif pada pertandingan pertama musim ini.