Madura United Vs Persijap, Jose Gomes Pelajari Taktik Pelatih asal Spanyol Juan Cortes

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC tak hanya mempersiapkan strategi internal menjelang menjamu Persijap Jepara pada pekan perdana BRI Super League 2026/2027.

Laskar Sape Kerrab juga menganalisis gaya bermain Persijap yang kemungkinan diterapkan pada pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Minggu (6/9) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengakui pihaknya belum memiliki banyak informasi langsung mengenai kekuatan Persijap.

Namun, tim analisis Madura United telah mempelajari karakter permainan yang dibangun pelatih Persijap Juan Cortes.

"Kami tidak terlalu banyak info terkait kekuatan Persijap, tetapi kami punya tim analisis dan sudah cek bagaimana pelatih membuat timnya main seperti apa. Itu penting bagi kami, apa strategi mereka besok," kata Jose Gomes saat konferensi pers, Sabtu (5/9).

Menurut Gomes, rekam jejak Cortes menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam persiapan Madura United.

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Pelatih asal Spanyol tersebut memiliki pengalaman menangani sejumlah tim di kompetisi kasta tertinggi.

Sebelum bergabung dengan Persijap, Cortes pernah menangani CSKA FC di kasta tertinggi Liga Tajikistan.