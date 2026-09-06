Bhayangkara FC Ditahan Persebaya 1-1, Oscar Bruzon Soroti Miskomunikasi

jatim.jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara Presisi Lampung FC harus puas berbagi poin dengan Persebaya Surabaya setelah bermain imbang 1-1 pada pekan pertama BRI Super League 2026/2027.

Duel yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda, Bandar Lampung, Sabtu (5/9) sore itu berjalan ketat. Persebaya lebih dahulu membuka keunggulan pada menit ke-13 melalui Yann Mabella.

Gol tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, Bhayangkara FC tampil lebih terbuka dengan memasukkan sejumlah pemain.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-59. Allano Lima berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah memanfaatkan umpan Moussa Sidibe.

Pelatih Bhayangkara FC Oscar Bruzon mengapresiasi kerja keras anak asuhnya, meski kecewa karena gagal mengamankan tiga poin.

"Kami tidak puas dan kami telah bekerja keras selama enam minggu untuk pertandingan pertama ini. Tapi kami tidak berhasil meraih tiga poin," kata Oscar seusai pertandingan dikutip dari laman ileague.id, Minggu (6/9).

Pelatih asal Spanyol itu menilai Bhayangkara sebenarnya mampu tampil baik pada awal pertandingan.

"Pada 25 menit pertama kami bermain bagus. Tapi kami gagal memanfaatkan peluang," ujarnya.